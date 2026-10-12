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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لخلافات مالية..مصرع فتاة بطلقات نارية على يد شقيقها بقنا

مشرحة
مشرحة

لقيت فتاة مصرعها، إثر إصابتها بطلقات نارية في نجع البراغيت بمركز أبوتشت، شمال قنا، وتشير المعلومات الأولية إلى تورط شقيقها في الواقعة، على خلفية خلاف نشب بينهما بشأن مبلغ مالي.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع فتاة متأثرة بإصابتها بطلقات نارية داخل نجع البراغيت بدائرة مركز أبوتشت، في ظروف يجري التحقيق في ملابساتها.

وبحسب المعلومات الأولية، وقعت الحادثة عقب خلاف بين الفتاة وشقيقها حول مبلغ مالي، وتعمل الجهات المختصة على كشف تفاصيل الواقعة والتحقق من ملابساتها.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثة الفتاة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف الجهات المختصة.

وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والوقوف على أسبابها وملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
 

قنا طلقات نارية نجع البراغيت مصرع فتاة مرفق إسعاف قنا أخبار قنا

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