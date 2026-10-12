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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. مد خط سير السرفيس إلى منطقة الهجان بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا
يوسف رجب

قال محمد حسن، مدير مشروع المواقف بمحافظة قنا، إنه بناءً على توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بشأن الاستجابة الفورية لشكوى أهالي منطقة "الهجان" من عدم الالتزام بتنفيذ الموافقة الصادرة بمد خط سير سرفيس مدينة قنا حتى منطقتهم، فقد تقرر اتخاذ عدد من الإجراءات الميدانية والتنفيذية.

وأشار مدير مشروع المواقف بقنا، إلى أن هذا الخط يعد أحد خطوط السرفيس الداخلية بمدينة قنا وتعمل عليه حاليًا 4 سيارات لنقل الركاب، مؤكدًا أن مسار الخط المعتمد يبدأ رسميًا من مجمع المواقف مرورًا بمنطقة عمر أفندي ثم مدينة العمال مارًا بجوار السكة الحديد وصولًا إلى برج أحمد رضوان.


 

وتابع حسن، أنه تم الموافقة الرسمية من محافظ قنا، على مد خط السير المذكور حتى منطقة الهجان مع إبلاغ والتنبيه على جميع سائقي السيارات العاملة بالخط بضرورة الالتزام الكامل بالوصول إلى نهاية المسار الجديد.

وأكد مدير مشروع المواقف بقنا، بأنه في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتنسيق المشترك بين إدارة المرور وإدارة مشروع المواقف لضمان انضباط السائقين، أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط عدة مخالفات.

وتابع مدير مشروع المواقف بقنا، حيث تم تحرير محضر مخالفة مرورية لأحد السيارات لمخالفتها خط السير والامتناع عن تحميل الركاب، كما تم ضبط سيارة أخرى على ذات الخط وتحرير محضر مخالفة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الواجبة حيالها.

 

قنا خط سير سرفيس الهجان خطوط السرفيس منطقة الهجان الحملات التفتيشية أخبار قنا

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