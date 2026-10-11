قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرقام مثيرة.. الجيش اليمني يكشف عن خسائر الفصائل خلال الحرب
«الإسكان» تسمح بتبادل شقق الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة
سفير مصر بالسعودية: إنهاء إجراءات إعادة جثمان المضيفة المصرية عزة رمزي للقاهرة
هيئة بحرية بريطانية: ناقلة نفط تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول قبالة سواحل عُمان
من رئاسة الحكومة إلى مقعد وزير.. بينيت يفتح الباب أمام نتنياهو بشروط
الصحافة الفرنسية تتغزل في عبد المنعم عقب أدائه مع نيس
بثنائية نظيفة.. الأهلي يحسم القمة 133 على حساب الزمالك
لميس الحديدي: تصعيد عسكري وسياسي بين التحالف والحوثيين بعد استهداف مطار الرياض
ما حكم امتناع الرجل عن دفع نفقة المتعة لطليقته؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية دولية وتوقيف 61 شخصا مغربي
مصر والسعودية تبحثان تعزيز التكامل في قطاع الطاقة وتوسيع الشراكات في البترول والغاز والكهرباء
نتنياهو يعقد مشاورات أمنية بعد تهديدات ترامب باستئناف ضرب إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شهامة مدرس تنقذ مسنًا وطفلين من الغرق في ترعة المراشدة بقنا

التوك توك الغارق
التوك توك الغارق
يوسف رجب

أنقذت شهامة مدرس بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، حياة مسن وطفلين، بعدما سقط بهم توك توك في إحدى الترع بالقرية، في واقعة جسدت معاني الشجاعة وسرعة الاستجابة لإنقاذ الأرواح.

وقال أحد أهالي المنطقة المحيطة بكوبري عبادي بقرية المراشدة، إن الحادث وقع إثر سقوط مركبة التوك توك في الترعة المجاورة للكوبري، وكان على متنها مسن وطفلان، ما عرّض حياتهم للخطر وسط حالة قلق بين الأهالى.

وأضاف شاهد العيان، أن المدرس إبراهيم سالم تصادف وجوده أعلى الكوبري لحظة وقوع الحادث، وفور مشاهدته سقوط التوك توك في المياه، لم يتردد في التدخل لإنقاذ مستقليه، متغلبًا على خطورة الموقف، ومبادرًا بتقديم المساعدة دون انتظار.

وأوضح شاهد العيان، بأن المدرس نزل إلى مياه الترعة وتمكن من إنقاذ المسن والطفلين، في استجابة سريعة حالت دون تفاقم الموقف، ليضرب بذلك مثالًا مشرفًا في الشهامة والمروءة والإيثار، ويؤكد أهمية المبادرة الإنسانية في اللحظات الحرجة.

وجرى نقل المسن والطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية، وسط إشادة من الأهالي بموقف المدرس إبراهيم سالم، الذي جسّد بتصرفه الشجاع أسمى معاني الإنسانية، مؤكدًا أن الشهامة تظل قيمة أصيلة تظهر في المواقف الصعبة.

قنا شهامة مدرس قرية المراشدة توك توك الشهامة أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

الأهلي والزمالك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر الآن.. الموعد وطرق المشاهدة أونلاين

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري

عزة رمزي

أول صورة لمضيفة الطيران المصرية شهيدة هجوم مطار الرياض

محافظة البحيرة

تفاصيل رحيل المضيفة المصرية عزة رمزي في هجوم مطار الرياض

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب ترتفع مجددا.. كم وصل عيار 21 الآن؟

مشغولات ذهبية

رغم التقلبات الحادة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

ترشيحاتنا

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ايسل رمزي

بإطلالة شبابية عصرية.. أيسل رمزي تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من منتدى مصر 2026 إلى معركة الوظائف عالميًا.. كيف تعظّم مصر العائد التنموي للنمو الاقتصادي؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: حين يتحول الكفن إلى وعد بالحياة.. البداري تنتصر للإنسان

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: سوق بـ45 مليار جنيه.. هل تصبح المكملات الغذائية قاطرة التصدير المصرية؟

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: وسط اضطرابات الشرق الأوسط.. لماذا تتحرك مصر بقوة نحو آسيا؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: كيف يعزّز المشي المناعة ويحفّز الإبداع؟

المزيد