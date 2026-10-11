شهامة مدرس تنقذ مسنًا وطفلين من الغرق في ترعة المراشدة بقنا

أنقذت شهامة مدرس بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال قنا، حياة مسن وطفلين، بعدما سقط بهم توك توك في إحدى الترع بالقرية، في واقعة جسدت معاني الشجاعة وسرعة الاستجابة لإنقاذ الأرواح.

وقال أحد أهالي المنطقة المحيطة بكوبري عبادي بقرية المراشدة، إن الحادث وقع إثر سقوط مركبة التوك توك في الترعة المجاورة للكوبري، وكان على متنها مسن وطفلان، ما عرّض حياتهم للخطر وسط حالة قلق بين الأهالى.

وأضاف شاهد العيان، أن المدرس إبراهيم سالم تصادف وجوده أعلى الكوبري لحظة وقوع الحادث، وفور مشاهدته سقوط التوك توك في المياه، لم يتردد في التدخل لإنقاذ مستقليه، متغلبًا على خطورة الموقف، ومبادرًا بتقديم المساعدة دون انتظار.

وأوضح شاهد العيان، بأن المدرس نزل إلى مياه الترعة وتمكن من إنقاذ المسن والطفلين، في استجابة سريعة حالت دون تفاقم الموقف، ليضرب بذلك مثالًا مشرفًا في الشهامة والمروءة والإيثار، ويؤكد أهمية المبادرة الإنسانية في اللحظات الحرجة.

وجرى نقل المسن والطفلين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية، وسط إشادة من الأهالي بموقف المدرس إبراهيم سالم، الذي جسّد بتصرفه الشجاع أسمى معاني الإنسانية، مؤكدًا أن الشهامة تظل قيمة أصيلة تظهر في المواقف الصعبة.