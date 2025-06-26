مطاردة وضرب وشتيمة.. التحقيق في بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا

تحقق الجهات المختصة في بلاغ الإعلامية مها الصغير ضد طليقها الفنان أحمد السقا الذي تتهمه فيه بالتعدي عليها بالضرب والسب، كما اتهمه سائق سيارتها بضربه وسبه.

طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على حقيقة الاتهامات التي نسبتها مها الصغير وسائقها للسقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب ومطاردتهما بالسيارة.

وحررت الإعلامية مها الصغير وسائقها محضرًا بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها «م. ر» تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند، ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجددًا ليعتدي عليها بالضرب وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله.

ومازالت التحقيقات مستمرة.