مفاجأة.. زوجة حسام حسن صادر ضدها حكم حبس شهر لتعديها على زوجها

أثارت الأزمة الأخيرة بين دانا آدم، زوجة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسام حسن، وزوجها بعد مفاجأتها بتغيير أقفال فيلا الكينج مريوط محل النزاع بينها وآخرين فور خروجها من قسم الشرطة، بعد أن توجهت مباشرة إلى الموقع لتجد الأبواب مغلقة بأقفال جديدة دون علم مسبق، وبعد تنازل الطرفين على البلاغ بالتصالح تبين أن زوجة حسام حسن عليها حكم غيابي بحبسها شهر، وفي هذا التقرير نوضح تلك القضية.

تقدمت دانا آدم زوجة حسام حسن بعد قضاءها ليلة داخل الحجز بمعارضة على حكم غيابي صدر ضدها بالحبس لمدة شهر وكفالة 500 جنيه، في القضية رقم 8760 لسنة 2023 جنح عامرية ثان، والمتعلقة بتهمة التعدي بالضرب على زوجها.

وقررت نيابة العامرية ثان، في وقت سابق إخلاء سبيل آدم رسميًا، مع تحديد جلسة يوم 15 يوليو المقبل لنظر المعارضة على الحكم الغيابي.

تعود الواقعة إلى بلاغ قدمه أحد الأشخاص، زعم خلاله استئجار الفيلا من الكابتن حسام حسن، رغم وجود عقد شراكة قانوني بين الزوجين وأبنائهما.

وقد جرت تحقيقات موسعة في الواقعة داخل نيابة العامرية ثان، والتي قررت حينها إخلاء سبيل الزوجة، قبل أن تُفاجأ بصدور حكم غيابي لم يتم إخطارها به مسبقًا.