قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة بكاميرات المراقبة من غرفة العمليات
حلم التأهل .. الهلال السعودي في مواجهة مصيرية ضد باتشوكا بمونديال الأندية
جروبات الغش لطلاب الثانوية العامة : صور الامتحان وابعته
إيران.. فتح المجال الجوي جزئيا أمام الرحلات الداخلية والدولية
هادية غالب: أسعاري مرتفعة لأنني أستهدف السوق العالمية.. و80% من مبيعاتي خارج مصر
إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم قرية العروج جنوب شرق بيت لحم في الضفة الغربية
انتر ميلان ومونتيري المكسيكي يتأهلان إلى ثمن نهائي كأس العالم للأندية
التعليم تنفي تسريب امتحان تاريخ الثانوية العامة قبل توزيعه باللجان
إنتر ميلان يواجه فلومينينسي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025
بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2025
توزيع أوراق الإجابة بلجان الثانوية العامة الآن لكتابة بيانات الطلاب قبل الامتحان
سلاح الجو الأوكراني ينجح في إسقاط 24 طائرة مسيرة روسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

في إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
في إجازة رأس السنة الهجرية.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
إسلام دياب

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة حالة من السيولة المرورية، صباح اليوم الخميس 26 يونيو 2025، مع حالة من الانسياب المروري، وسط انتشار رجال الأمن لتسيير حركة المركبات وتقليل الكثافات بالتزامن مع قرار رئيس الوزراء بجعل اليوم إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية.

وظهرت حالة من السيولة المرورية أعلى كوبري أكتوبر للقادم من محافظة الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وسيولة مرورية في الاتجاه العكسي، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة.

فيما ظهرت سيولة نسبية بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

كما ظهرت سيولة نسبية بكوبري 15 مايو للمتجه من مناطق وسط البلد، وفي طريقه إلى شارع جامعة الدول وميدان سفنكس.

وانتظمت حركة المركبات أعلى مناطق الزمالك، وشهد ميدان مصطفى محمود انسيابًا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو بالقاهرة، ويشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهرت انسيابية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وعيّنت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور في محافظتي القاهرة والجيزة.

شوارع ميادين القاهرة الجيزة السيولة المرورية رأس السنة الهجرية الحالة المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

الرئيس السيسي يُنصف أصحاب المعاشات.. قرار جمهوري انتظره الملايين

أحمد السقا ومها الصغير

فحص بلاغ مها الصغير ضد أحمد السقا والتحري عن ملابساته

ترقيات الموظفين

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

حديقة الحيوان

مدير حديقة الحيوان يعلن موعد الافتتاح رسميا.. زيادة 3 أضعاف في أعداد الحيوانات

الحكومة

زيادة فورية 5% على المرتب.. الحكومة تفاجئ ملايين الموظفين بهذا القرار

طريقة استخراج تأشيرة الزيارة السعودية

خطوات استخراج تأشيرة الزيارة السعودية العائلية

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يومين| الجنيه الذهب يتراجع بشكل كبير وعيار 21 مفاجأة

جروبات الغش

جروبات الغش تزعم تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. والتعليم تنفي

ترشيحاتنا

ام مكه

البلوجر أم مكة تتهم أشخاصًا بالإعتداء عليها في شبرا الخيمة

الأنبا مكسيموس

تدشين كنيسة رئيس الملائكة سوريال والقديسة أناسيمون بقويسنا

البابا تواضروس

الآلاف من أهالي منطقة العصافرة يستقبلون البابا تواضروس .. صور

بالصور

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة

طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.
طريقة عمل السجق الشرقي بطريقة سهلة ولذيذة.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بذور الشيا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى؟

\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى
\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول النعناع المغلى

طريقة عمل عصير التفاح البيتي بالليمون

طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون
طريقة عمل عصير التفاح البيتى بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد