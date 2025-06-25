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السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديد

رئيس النيابة الإدارية
رئيس النيابة الإدارية
إسلام دياب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. 

السيرة الذاتية لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

المستشار/ محمد الشناوي من مواليد ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦، وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق سيادته بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".

وقد انتُدِبَ سيادته للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ / ١٠ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٦. كما عمل سيادته بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.

وخلال مسيرته القضائية، تولى سيادته، رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها: نيابة "حلوان" القسم الأول، ونيابة "١٥ مايو"، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة - القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد سيادته منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار السيد المستشار/ وزير العدل رقم (٤٦٦٧) الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤، حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو ٢٠٢٥.

النيابة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية السيرة الذاتية

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