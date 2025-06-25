بيان عاجل من الرقابة الإدارية حول ضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية وضباط شرطة

أكدت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها، عن عدم صحة المتداول بشأن صدور قرارات بضبط أحد أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط شرطة.

الرقابة الإدارية تنفي ضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة

وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها، أنه في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.

تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولى أى تحريات فى القضية الخاصه بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئه بضبط أى من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطه بذلك الشأن.