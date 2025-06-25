قرار قضائي بشأن المنتجة سارة خليفة وعصابة البودر بالقاهرة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.



وقررت جهات التحقيق التحفظ على الأموال المضبوطة مع المنتجة سارة خليفة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

انتقل فريق من جهات التحقيق، إلى وكر المنتجة سارة خليفة للوقوف على المعاينة الأخيرة للواقعة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

تسلمت جهات التحقيق، تقرير كاميرات المراقبة في واقعة سقوط المنتجة سارة خليفة بعد اتهامها بقيادة تشكيل عصابي متخصص في تصنيع وترويج مخدر البودر أو ما يعرف بالحشيش الصناعي.

ورصدت كاميرات المراقبة لحظة دخول وخروج المتهمين داخل وكر المخدرات بالقاهرة.

قررت جهات التحقيق، ضبط وإحضار متهمين جدد في الواقعة.