وفاة المستشار أحمد دياب نائب رئيس النيابة الإدارية

توفى إلى رحمة الله اليوم السبت 21 يونيو 2025، المستشار أحمد دياب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بعد رحلة عطاء مشرفة في خدمة العدالة والقانون.

وتقدم زملاؤه وأصدقاؤه بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته ومحبيه، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل مرضه وجبره للخواطر في ميزان حسناته.

ونعى المهندس حماده دياب، قريب الفقيد، عن عائلة دياب باعتبار الفقيد أحد رموزها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. كل نفس ذائقة الموت.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى عائلة دياب بقرية سنهوت أحد أعمدة العائلة صاحب الواجب في كل مكان المستشار أحمد دياب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.. رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته».

وترك المستشار أحمد دياب بصمة مهنية وإنسانية طيبة خلال سنوات عمله الطويلة داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث كان نموذجًا في النزاهة، والالتزام، وحسن الخلق، وكان محل تقدير واحترام الجميع في الأوساط القضائية.

وتلقت الأسرة واجب العزاء من كافة أعضاء الهيئات القضائية وقيادات النيابة الإدارية وزملائه من مختلف الجهات المعنية.