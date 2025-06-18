النيابة الإدارية تختتم دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ 2025

اختتمت النيابة الإدارية تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء الموافق ١٨ يونيو ٢٠٢٥، دورة الإشراف على انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ٢٠٢٥، والتي أُقيمت بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي برئاسة المستشار محمد الشناوي، ومركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله.

وقد شهدت الدورة مشاركة كافة أعضاء النيابة الإدارية، وذلك بالحضور الفعلي والافتراضي عبر خاصية الاتصال المرئي عن بعد - الفيديو كونفرانس -، وذلك على مدار أربعة أيام خلال الفترة من ١٥ – ١٨ يونيو الجاري.

وقد استهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية تفضل بإلقائها المستشار حازم بدوي - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أشاد خلالها بالدور الفعال الذي تضطلع به النيابة الإدارية في الإشراف على الانتخابات، موضحًا أن الدورة التدريبية تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والإرشادات العملية التي من شأنها التيسير على المستشارين خلال أداء مهامهم الجوهرية في الإشراف على سير عملية الاقتراع داخل اللجان الانتخابية، بما يكفل حسن انتظامها وسط أجواء من الشفافية والنزاهة وفقًا لأعلى المعايير المهنية والقانونية.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات المتخصصة في قواعد تنظيم عملية الاقتراع والإشراف عليها داخل اللجان الفرعية والعامة ولجان الحفظ، تفضل بإلقائها وفقًا للترتيب الزمني كل من: المستشار هاني جاد الله – عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات و المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.