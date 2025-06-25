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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

النيابة الإدارية تكرم طالبات بجامعة القاهرة بسبب مشروع لذوي الهمم

الطالبات بعد التكريم
الطالبات بعد التكريم
إسلام دياب

كرمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الأربعاء، مجموعة من طالبات كلية الآداب قسم الترجمة التخصصية باللغة الأسبانية – جامعة القاهرة تحت رعاية المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية وفي إطار دعم النيابة الإدارية للمبادرات الشبابية المتميزة وتشجيع الإبداع الطلابي التي ترسخ قيم المساواة وتعزز الدمج المجتمعي. 

والطالبات اللاتي تم تكريمهن مشاركات في تنفيذ مشروع التخرج تحت عنوان "حضارة بلا حواجز" بإشراف  الدكتور محمود أنور -المدرس المساعد بقسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن - جامعة عين شمس، والمحاضر بقسم الترجمة التخصصية باللغة الإسبانية بكلية الآداب - جامعة القاهرة، والذي يهدف إلى دعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من التعرف على الحضارة المصرية بكل تفاصيلها، من خلال إعداد دليل صوتي بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الإسبانية) يصف أهم القطع الأثرية المعروضة في المتحف القومي للحضارة المصرية، وتحويل كتيبات المتحف لكتيبات مقروءة باستخدام طريقة "برايل" وإتاحتها باللغتين الإسبانية والإنجليزية.

وشمل التكريم الطالبات القائمات على تنفيذ المشروع وهن: ديانا أدهم الملواني، هنا عادل حنفي، مايان أحمد، ندى شريف، لارا عادل، فرح محمد، زينة تامر، فاطمة خالد.

وفي ختام اللقاء أهدت المستشارة بريهان محسن - مديرة الوحدة، الخريجات المكرمات والدكتور المشرف على المشروع شهادات تقدير، تكريمًا لما قدموه من جهد متميز.

هيئة النيابة الإدارية شؤون المرأة وحقوق الإنسان مشروع التخرج

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