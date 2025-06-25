ننشر السيرة الذاتية لـ المستشار محمد خليل رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد

تزايد البحث عن السيرة الذاتية لرئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، عقب قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيين المستشار محمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة التعيينات الجديدة التي تشمل قيادات الجهات والهيئات القضائية، وفقًا للدستور والقانون، وبما يضمن انتظام العمل وسير العدالة.

يُعد المستشار محمد خليل من الكوادر القضائية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة داخل هيئة النيابة الإدارية، حيث تدرج في مختلف المناصب القضائية والرقابية، وأسهم في مباشرة العديد من القضايا الهامة التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، فضلًا عن إسهاماته في تطوير آليات العمل الرقابي والتأديبي.