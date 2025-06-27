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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1447هـ .. اغتنمه وردده الآن

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1447ه
دعاء أول جمعة من شهر محرم 1447ه
شيماء جمال

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1447هـ .. تحل علينا اليوم  أول جمعة فى شهر الله المحرم 1447هـ ، لذلك يبحث الكثير عن دعاء أول جمعة من شهر محرم 1447ه، هذا الشهر الفضيل، الذى يلى فضل الصوم فيه صومَ شهر رمضان؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ سيِّدنا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللَّيْلِ». [أخرجه مسلم].

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، أنه لا يوجد دعاء محدد في هذا اليوم المبارك، حيث يمكن للمسلم أن يدعو بما يشاء، ولكن فى السطور القادمة سنذكر مجموعة من الأدعية التي يمكنكم الاستعانة بها في هذا اليوم المبارك:

دعاء أول جمعة من شهر محرم 1447ه

- نسألك يا الله في أول جمعة من شهر الله المحرم، أن تكتب لنا الخير، وأن ترزقنا شفاعة رسول الله صلى عليه وسلم.

- اللهم إننا في الجمعة الأولى من شهر الله المحرم، نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وشفاءٍ لتعبنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم ارزقني الرزق الحلال الطيب المبارك، واجعلني في طريقك طاعتك يا أرحم الراحمين.. يا رب بك نستعيد بك من الشيطان الرجيم، الذي يضلنا عن سبيل العمل الصالح يا الله، وارزقنا بالرزق الحلال الطيب المبارك في هذه الأيام العظيمة.

- يا رب في هذا اليوم العظيم المبارك، اكتب لنا رحمتك، وارزقنا كل الخير ببركات هذا اليوم العظيم المبارك.

- اللهم في أول جمعة من شهر الله المحرم، نسألك أن تبارك لنا في أهلنا وأحبائنا، ورزقنا يا رب العالمين.

- يا رب في أول جمعة من محرم، اكتب لنا المحبة والمغفرة، وارزقنا يالله كل الخير وابعد عنا كل شر.

- نسألك يا الله أن تكتب لنا المحبة والمغفرة، وابعد عنا أي مكروه وسوء، يا رب بك آمنا، وعليك توكلنا، فارزقنا كل المحبة والخير، وابعد عننا كل شر، يا رب نسألك أن ترحمنا، وترحم أهلنا وذوينا، يا رب اجعلنا في طريق طاعتك، وابعدنا عن طريق المعصية، الذي يؤدي إلى طريق جهنم.

دعاء أول جمعة من محرم

اللهم إني استودعتك السنة الجديدة، فاجعلها يا رب مليئة بالتوفيق والسعادة.
اللهم اقضِ حاجتي، وفرّج كربتي، وارحمني ولا تبتليني، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعلها سنة لا يضيق لنا فيها صدر، ولا يخيب لنا فيها أمر، ولا يُرد لنا فيها دعاء.

اللهم في فاتح محرم، احفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.

اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب علي وتغفر لي وترحمني.

اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات، وبارك لنا في السنة الجديدة، واجعل الفرح واليسر فيها.

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا، وبك عمّن سواك غنى وتعففًا.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

دعاء العام الهجرى الجديد
«اللهم اجعل العام الهجري الجديد شفاءً لكل مريض وفرج لكل مهموم وسعادة لكل حزين يا رب العالمين، وصلّى الله وسلِّم على سيدنا وحبيبنا مُحمد وعلى آله وصحبه أجمعين».

اللهم نسألك أن تجعل هذا العام الهجري الجديد عامًا خيرًا وعطاءً على جميع المسلمين.


“اللهم إنّا نسألك في عامنا الهجري الجديد، أن تفيض بالخيرات على عِبادك المُسلمين، وأن تجعلها سنة الخير المُباركة التي طال انتظار قلوبنا لفرحتها”.

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