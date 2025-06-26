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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

علاء عوض
علاء عوض
تقى الجيزاوي

تصدر الفنان علاء عوض مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج تفاصيل الذى يعرض على قناة صدي البلد ، وتحدث علاء عوض عن زيجاته وتعرضه للسحر على مدار السنوات الأخيرة.

علاء عوض يتحدث عن حياته العاطفية وزيجاته

وتحدث الفنان علاء عوض عن حياتهالعاطفية وزيجاته،مؤكدا انه تزوج ٤ مرات وحاليا هو عازب ".

كما حرص على توضيح موقفه من الأبوة، نافيًا ما يُشاع عن رفضه لفكرة الإنجاب، مؤكدًا أنه والد لعدد من البنات، قائلاً:"أنا زي أي حد يتمنى يكون أب، وعندي خمس بنات: جميلة وأخواتها، وفريدة وملك عاطف عوض".

وعن موقفه من الزواج مستقبلًا، أكد الفنان أنه لا يعارض الفكرة، بل ينتظر المرأة التي يشعر بالتفاهم والكيمياء معها، موضحًا:"أنا مش ضد الجواز، بس محتاج ألاقي الست اللي هنقدر نستوعب ظروف بعض. المرأة دي أحلى حاجة في الدنيا.

علاء عوض يتحدث عن تعرضه للسحر

وتحدث علاء عوض عن تعرضه للسحر على مدار السنوات الأخيرة وانه حاليا لا يعلم من هو الذى يتعمد أذيته.

أشار إلى أن هذه الأعمال غالبًا ما تأتي من سيدات، مضيفًا:"لا هم الستات كلهم، ما أعتقدش راجل هيوصل لكده، الراجل هيحسد كبيره يعني.. زمان كانت حماتي، دي كانت البداية".

وأوضح الفنان أنه بدأ يلاحظ تصرفات غريبة وغير مبررة في حياته الزوجية، قبل أن تريه زوجته "العمل" بعينيه، مما أكد له الشكوك التي راودته، قائلًا:"مراتي ورتني العمل، وشفته بعيني... خناقات بتحصل من غير سبب.

علاء عوض يتحدث عن ابنة شقيقه الفنانة جميلة عوض

وأشاد الفنان علاء عوض بأبنة شقيقه الفنانة الشابة جميلة عوض موهوبة بشكل لافت، وتتمتع بجينات فنية قوية من العائلة.

وعن دخولها عالم الفن، قال عوض أن دخول جميلة عالم التمثيل جاء بعد اجتيازها تجربة أداء لمسلسل تحت السيطرة دون تدخل أي طرف من العائلة، موضحًا:"جميلة راحت عملت الأوديشن من غير ما تقول لحد، ونجحت فيه بجدارة، واللي شافها في المسلسل يقدر يحكم على موهبتها".

علاء عوض جميلة عوض نهال طايل اعمال علاء عوض

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تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

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علاء عوض
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