ورثت جينات العائلة .. علاء عوض: جميلة عوض دخلت الفن بموهبتها وليس بالواسطة

أكد الفنان علاء عوض أن نجاح الفنانة جميلة عوض، ابنة شقيقه المخرج عادل عوض، لم يكن نتيجة "واسطة"، بل ثمرة موهبتها واجتهادها في مجال التمثيل، مشددًا على أنها تستحق المكانة التي وصلت إليها.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، قال عوض:"جميلة عوض موهوبة بشكل لافت، وتتمتع بجينات فنية قوية من العائلة كلها، مش بس من والدها، لكن منّا كلنا كعيلة فنية".

وأضاف أن دخول جميلة عالم التمثيل جاء بعد اجتيازها تجربة أداء لمسلسل تحت السيطرة دون تدخل أي طرف من العائلة، موضحًا:"جميلة راحت عملت الأوديشن من غير ما تقول لحد، ونجحت فيه بجدارة، واللي شافها في المسلسل يقدر يحكم على موهبتها".

ورفض عوض الاتهامات التي تُوجه إلى جميلة عوض بالاعتماد على العلاقات العائلية في دخول المجال الفني، مؤكدًا أن ما حققته جاء بفضل أدائها المميز واجتهادها الشخصي.



واسترسل: "جميلة مش بس ممثلة موهوبة، دي كمان إنسانة جميلة، بتحب عيلتها ومرتبطة بأسرتها، وده باين في تعاملها مع الناس. وطبعًا والدتها الفنانة راندا، هي كمان ليها دور كبير، وجميلة ورثت منها الجينات الفنية".

