علاء عوض يكشف: تعرضت لأعمال سحر من حماتي وما زالت تؤثر عليّ |فيديو

كشف الفنان علاء عوض عن تعرضه لأعمال سحر وشعوذة أثرت على حياته لسنوات، مؤكدًا أن هذه الأمور لا تزال تلاحقه حتى اليوم.







وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2".:"آه، كتير.. لغاية دلوقتي والله بيحصل معايا كده، زمان كنت عارف مين، دلوقتي مبقتش عارف".

وأشار إلى أن هذه الأعمال غالبًا ما تأتي من سيدات، مضيفًا:"لا هم الستات كلهم، ما أعتقدش راجل هيوصل لكده، الراجل هيحسد كبيره يعني.. زمان كانت حماتي، دي كانت البداية".

وأوضح الفنان أنه بدأ يلاحظ تصرفات غريبة وغير مبررة في حياته الزوجية، قبل أن تريه زوجته "العمل" بعينيه، مما أكد له الشكوك التي راودته، قائلًا:"مراتي ورتني العمل، وشفته بعيني... خناقات بتحصل من غير سبب، حاجات غريبة جدًا في العلاقة".



