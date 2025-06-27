الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن ضم الأهلي لأولى صفقاته بعد كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الأحمر من دور المجموعات.

وأنهى الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية فجر الثلاثاء الماضي، بعدما تعادل مع بورتو البرتغالي بنتيجة (4-4) في ثالث جولات دور المجموعات بكأس العالم للأندية.

وقال مهيب عبدالهادي، إن الأهلي ضم محمد شكري الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، بشكل نهائي.

وعليه فإنه من المتوقع أن يعلن الأهلي خلال الأيام المقبلة، التعاقد مع محمد شكري، بشكل رسمي، كأولى الصفقات بعد نهاية مشواره في المونديال.





