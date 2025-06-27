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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طارق سليمان: ركلة جزاء تريزيجيه وراء خروج الأهلي من مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

تحدَث طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي والحالي لفريق المقاولون العرب، عن مشوار المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو 2205 حتى 13 يوليو.

وودع الأهلي مونديال الأندية من دور المجموعات بعدما أنهى مشواره بالمركز الرابع والأخير في المجموعة الأولي التي ضمت إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وأنهى الأهلي مشواره في البطولة برصيد نقطتين فقط جمعهما من التعادل في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي، والتعادل في الجولة الثالثة مع بورتو بنتيجة 4-4 ، بينما خسر في مباراته الثانية أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية TeN : الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال ، وخاصًة في الشوط الأول ، وأهدر العديد من الفرص المحققة على مرمى الحارس أوسكار أوستاري ، والذي توج بجائزة رجل المباراة، وهو ما يؤكد خطورة الأهلي في اللقاء، كما تصدى الحارس الأرجنتيني لركلة جزاء من محمود حسن تريزيجيه.


وأضاف: موقف محمود تريزيجيه في ركلة الجزاء لا يغتفر ، خاصةً أنها كادت أن تمنح الأهلي الأفضلية في النتيجة ولولا إصراره على تسديدها وإهدارها لانتهت المباراة بفوز الفريق وحصوله على النقاط الثلاث، وكانت الدوافع ستختلف في لقاء بالميراس، ولذلك أعتبر أن هذه اللعبة وراء خروج الأهلي من المونديال.

وتابع: رغم الخروج من الدور الأول إلا أن النادي الأهلي حقق العديد من المكاسب بمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، وأبرزها عودة المالي أليو ديانج إلى صفوف الفريق ، فهو لاعب لا غنى عنه في خط وسط القلعة الحمراء ، كما أن التونسي محمد علي بن رمضان يُعد الصفقة الأبرز للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الأهلي كأس العالم للأندية أخبار الأهلي تريزيجية أخبار الراضة

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