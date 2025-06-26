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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يفاوض نجم الأهلي السابق

الزمالك
الزمالك
ميرنا محمود

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن صفقة ناريه علي رادار الزمالك

وكتب إبراهيم عبدالجواد عبر فيسبوك: محمد شريف من الأسماء المرشحة بقوة للانضمام لنادي الزمالك.

و تابع إبراهيم عبدالجواد: الأسبوع القادم هو موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد الأجنبي لنادي الزمالك.

وكان قد كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن أسماء الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ “صدي البلد” : "رحيل 5 لاعبين عن الزمالك رسميًا، وذلك برحيل التونسي حمزة المثلوثي، ورحيل اللاعب محمد حمدي الظهير الأيسر الذي كان معارا من إنبي".


وأشار الي: " رحيل الثنائي السنغالي سيدي نداي، والمدافع الغيني جيفرسون كوستا، وقرار اعتزال محمد عبد الشافي الظهير الأيسر".

وجاء حسم تلك الملفات قبل الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول خلال الساعات القادمة.

الاهلي محمد شريف صفقات الزمالك

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