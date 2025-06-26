خلصت كل حاجة.. مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك

لا يزال الحديث عن صفقة انتقال محمد شريف نجم نادي الخليج الحالي والأهلي السابق، إلى الزمالك، مستمرا، خاصة في ظل وجود تطورات جديدة كشف عنها اللاعب.

جدير بالذكر أن اسم محمد شريف ارتبط بالانتقال إلى فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في ظل اقتراب رحيل نجم الأهلي السابق عن نادي الخليج ورغبة الفارس الأبيض في ضمه لتدعيم صفوف الفريق في مركز الهجوم.

رحيل محمد شريف مجانا

وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، يستعد نادي الخليج للاستغناء عن أربعة لاعبين بشكل مجاني، ومن بينهم محمد شريف، حيث أن أداء اللاعب لم يكن بمستوى التوقعات، ولم يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة منذ انضمامه إلى الفريق.

هذا القرار يعكس عدم نجاح المحاولات التسويقية للنادي لبيع شريف، حيث فشلت كافة الجهود في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشارك محمد شريف في 51 مباراة مع نادي الخليج في جميع المسابقات. خلال هذه المشاركات، استطاع تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين.

تصريحات محمد شريف

تحدث محمد شريف، لاعب الخليج، بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتهاء عقده مع الخليج، بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتم التجديد، وبات لاعبًا حرًا.

وفاجأ الإعلامي مهيب عبدالهادي، اللاعب محمد شريف، خلال برنامج «اللعيب»، بسؤاله عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، ليرد اللاعب بأن هناك مناقشات بالفعل مع 3 أندية في مصر، لاحتمالية الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شريف وجود مفاوضات بالفعل مع نادي الزمالك وكذلك بيراميدز، ثم أضاف مهيب عبدالهادي بـ عرض نادي زد.

فيما قال مهيب عبدالهادي، بشكل مباشر، في حضور محمد شريف: «كل معلوماتي إن أنت خلصت كل حاجة في نادي الزمالك»، ليرد اللاعب: «أنت أدرى بقى».

صفقات الزمالك الجديدة

على صعيد آخر، اقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع ثلاثي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تكثيف الجهود من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لإبرام صفقات جديدة.

ويتصدر ثلاثي بيراميدز صفقات الزمالك الجديدة، واقتربوا بشكل كبير من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، خاصة وأن إدارة الفارس الأبيض قررت إرسال عرض رسمي لإدارة السماوى عن الثلاثي محمود صابر، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.

كما أن الزمالك، في طريقه للتعاقد مع الجزائري عبدالرحيم دغموم جناح فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة فريقه في الفترة الأخيرة.