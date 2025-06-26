قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقارير عبرية: نتنياهو وافق على إنهاء حرب غزة خلال أسبوعين
الذهب يتراجع بعد تهدئة بين إيران وإسرائيل.. وخبير يوضح الوقت المناسب للشراء
رامي ربيعة يقود دفاع العين أمام الوداد في ختام مشوار الفريق بمونديال الأندية
خبير عسكري: الضربة الأمريكية لإيران تحمل رسائل استراتيجية مزدوجة لروسيا والصين
مرموش أساسيًا .. جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة يوفنتوس في مونديال الأندية
عاصفة رعدية تهدد مواجهة الهلال وباتشوكا في مونديال الأندية
إدارة ترامب توافق على تمويل مؤسسة غزة الإنسانية بـ 30 مليون دولار
في الزمالك أداؤه أفضل .. تصريح مثير من نجم الأهلي عن بن شرقي
موعد صرف معاش تكافل وكرامة .. استعلم بالرقم القومي
صبي الميكانيكي .. النيابة تحقق في تحطم سيارة برلماني بشارع فيصل
عمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدة
مصطفى بكري: 2000 جنيه إيجار في الزمالك مش قليل.. وبعض الملاك يهددون السكان بالطرد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خلصت كل حاجة.. مفاجأة بشأن انتقال محمد شريف إلى الزمالك

محمد شريف
محمد شريف
أحمد أيمن

لا يزال الحديث عن صفقة انتقال محمد شريف نجم نادي الخليج الحالي والأهلي السابق، إلى الزمالك، مستمرا، خاصة في ظل وجود تطورات جديدة كشف عنها اللاعب.

جدير بالذكر أن اسم محمد شريف ارتبط بالانتقال إلى فريق الزمالك خلال الميركاتو الصيفي الجاري، خاصة في ظل اقتراب رحيل نجم الأهلي السابق عن نادي الخليج ورغبة الفارس الأبيض في ضمه لتدعيم صفوف الفريق في مركز الهجوم.

رحيل محمد شريف مجانا

وفقًا لصحيفة الشرق الأوسط، يستعد نادي الخليج للاستغناء عن أربعة لاعبين بشكل مجاني، ومن بينهم محمد شريف، حيث أن أداء اللاعب لم يكن بمستوى التوقعات، ولم يتمكن من تقديم الإضافة الفنية المطلوبة منذ انضمامه إلى الفريق. 

هذا القرار يعكس عدم نجاح المحاولات التسويقية للنادي لبيع شريف، حيث فشلت كافة الجهود في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشارك محمد شريف في 51 مباراة مع نادي الخليج في جميع المسابقات. خلال هذه المشاركات، استطاع تسجيل 9 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين. 

 

تصريحات محمد شريف

تحدث محمد شريف، لاعب الخليج، بشأن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انتهاء عقده مع الخليج، بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتم التجديد، وبات لاعبًا حرًا.

وفاجأ الإعلامي مهيب عبدالهادي، اللاعب محمد شريف، خلال برنامج «اللعيب»، بسؤاله عن العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية، ليرد اللاعب بأن هناك مناقشات بالفعل مع 3 أندية في مصر، لاحتمالية الانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد شريف وجود مفاوضات بالفعل مع نادي الزمالك وكذلك بيراميدز، ثم أضاف مهيب عبدالهادي بـ عرض نادي زد.

فيما قال مهيب عبدالهادي، بشكل مباشر، في حضور محمد شريف: «كل معلوماتي إن أنت خلصت كل حاجة في نادي الزمالك»، ليرد اللاعب: «أنت أدرى بقى».

 

صفقات الزمالك الجديدة 

على صعيد آخر، اقترب نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع ثلاثي بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل تكثيف الجهود من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لإبرام صفقات جديدة.

ويتصدر ثلاثي بيراميدز صفقات الزمالك الجديدة، واقتربوا بشكل كبير من ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد، خاصة وأن إدارة الفارس الأبيض قررت إرسال عرض رسمي لإدارة السماوى عن الثلاثي محمود صابر، محمد رضا بوبو، محمود زلاكة للحصول على خدماتهم بالموسم الجديد.

كما أن الزمالك، في طريقه للتعاقد مع الجزائري عبدالرحيم دغموم جناح فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة بعد تألق اللاعب رفقة فريقه في الفترة الأخيرة.

محمد شريف صفقة محمد شريف الزمالك الأهلي صفقات الزمالك الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

امتحان الفيزياء

"اسمه و مدرسته ظهروا .. صورة من امتحان فيزياء الثانوية العامة بتليجرام تكشف هوية صاحبها

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

الإيجار القديم

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

الزمالك

الزمالك ينهى اتفاقه مع مهاجم جديد | خاص

ترشيحاتنا

دنيا سمير غانم

بالفوشيا.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها عبر انستجرام

ميرنا نور الدين

بفستان أبيض.. إطلالة لافتة لـ ميرنا نور الدين

صورة أرشيفية

إعلان الفائزين في النسخة الـ16 من "كشاف المترجمين"

بالصور

اول ظهور لـ لبلبة بعد شائعة صورتها المفبركة مع عادل إمام

لبلبة من عزاء والد تامر عبد المنعم
لبلبة من عزاء والد تامر عبد المنعم
لبلبة من عزاء والد تامر عبد المنعم

هتاكل كتير ربنا ينزّل عليك غضبه| فيديو غريب لـ حسام موافي يثير الجدل

حسام موافي
حسام موافي
حسام موافي

أبرزهم أحمد آدم وهاني رمزي .. نحوم الفن في عزاء والد تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم من عزاء والده
تامر عبد المنعم من عزاء والده
تامر عبد المنعم من عزاء والده

أحمد موسى يقدم واجب العزاء لـ تامر عبد المنعم في وفاة والده

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

فيديو

عمرو دياب وعمرو مصطفى

مفاجأة الصيف.. الهضبة وعمرو مصطفى يعودان بأغنيتين تهزان الوسط الفني

فيلم الرسالة

أفلام الهجرة النبوية.. تأريخ فني وخلود إنساني لرحلة مقدسة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

بعد قرار مجلس الوزراء.. هؤلاء الموظفون ممنوعون من ترقيات 2025

مذيعة "صدى البلد" رنا عبد الرحمن

800 جنيه تراجعا.. أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد