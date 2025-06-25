محمد شريف يكشف مفاجأة بشأن وجهته بالموسم الجديد: 3 أندية مصرية تتفاوض معي

كشف محمد شريف، مهاجم نادي الخليج والنادي الأهلي السابق، عن وجهته المقبلة في الموسم الجديد.

وقال محمد شريف، في تصريحات تلفزيونية: «أفكر بشكل جيد جدًا قبل اتخاذ القرار، أمامي وقت طويل جدًا، وحتى الآن لم أحسم مصيري. أفكر في نفسي ومصلحتي، وهناك ثلاثة أندية من الدوري المصري تتفاوض معي لضمي».

الجدير بالذكر أن محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2018 قادمًا من وادي دجلة، لكنه خرج معارًا إلى صفوف إنبي في موسم 2019-2020، قبل أن يعود في عام 2021، واستمر حتى عام 2023 الذي شهد انتقاله إلى نادي الخليج السعودي.