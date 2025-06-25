التنافس في الملعب .. «الغندور» يُوجّه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك

وجّه الإعلامي خالد الغندور رسالة إلى قطبي الكرة المصرية، النادي الأهلي والزمالك، وجماهيرهما، بشأن المرحلة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتمنى أن يركّز الزملكاوي على بناء فريقه قبل الحديث عن الأهلي، وأتمنى أن أرى منافسة حقيقية من خلال سكواد قوي للزمالك. الكرة أصبحت صناعة وأموالًا ومشاريع، وليست كلامًا على السوشيال ميديا. التنافس الحقيقي يكون من خلال الملعب، وليس عبر صفحات السوشيال ميديا، والأهم أن أرى العدالة الحقيقية في تطبيق اللوائح على كل الفرق».

وتابع: «أتمنى مرة أخرى من الأهلاوي أن يفرح ويساند فريقه، ويبتعد عن الحديث عن الزمالك المليء بالمشاكل. لا أعلم سبب كمية الردود الغريبة والتقليل من قيمة الزمالك، وطالما أنك ترى الزمالك بهذا الشكل، فلماذا تتحدث عنه وتركّز معه طالما أنك أفضل منه؟».

وأضاف خالد الغندور عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتمنى أن أرى الزمالك في كأس العالم للأندية ويمثل القارة السمراء، كما يفعل النادي الأهلي، وهذا شرف أتمناه كزملكاوي بغضّ النظر عن النتائج».