إعلامي يصدم جمهور الزمالك بتصاعد أزمة أيمن الرمادي

كشف الإعلامي إسلام صادق، تطورات أزمة أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وكتب إسلام صادق عبر فيسبوك: "أزمة راتب ومكافأة أيمن الرمادي بعد حصد كأس مصر تتصاعد في الزمالك".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"صدى البلد"، أنه سيتم منح أيمن الرمادى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قيمة عقده الذى أبرمه لمدة شهر واحد، والتى تبلغ مليون جنيه.

وقال المصدر إن مجلس إدارة النادي يستعد لـ صرف مبلغ مليون جنيه لـ أيمن الرمادي، كمكافأة تتويجه بلقب كأس مصر، وذلك خلال الساعات المقبلة.

ويأتي هذا المبلغ بحسب بنود التعاقد المبرم مع النادى والذى ينص على منحه مليون جنيه مكافأة حال التتويج بكأس مصر، إلى جانب راتب شهري بنفس القيمة، أى أن الرمادى سيحصل على مبلغ 2 مليون جنيه خلال فترة تواجده، وتم صرف راتبه المقدر بمليون جنيه.

ومن المقرر أن يغادر أيمن الرمادى قيادة الفريق الكروي خلال الموسم القادم، وفق المشاهد التى نراها.