طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين في كأس العالم للأندية|فيديو

قال طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، إن مشاركة الفارس الأحمر في كأس العالم للأندية كانت مشرفة للغاية، مشيرًا إلى أن الفريق قدّم أداءً يمثل الكرة المصرية والأفريقية بشكل محترم أمام كبار الأندية العالمية.



وقال “سليمان”، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، إن الأهلي وقع في مجموعة صعبة للغاية بالمونديال، ورغم ذلك ظهر بشكل تنظيمي جيد، لكنه عانى من نرجسية بعض اللاعبين في إضاعة العديد من الفرص السهلة أمام المرمى.

وعن أداء الحارس محمد الشناوي، أشاد طارق سليمان بما قدمه في مواجهة إنتر ميامي، مؤكدًا أنه كان في قمة تركيزه وتألقه، ولا يُلام على هدفي بالميراس، مشيرًا إلى أن الهدف الثالث لفريق بورتو كان بالغ الصعوبة من الناحية الفنية.

وأضاف سليمان: "الشناوي يتحمّل نسبة كبيرة من المسؤولية في الهدف الرابع أمام بورتو، إذ كان من الممكن التعامل معه بشكل أفضل، لكن ذلك لا يُقلل من أدائه العام في البطولة".

