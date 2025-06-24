منتخب شباب اليد يخسر أمام ألمانيا ويضمن التأهل لدور الثمانية بمونديال بولندا

تلقى منتخب مصر للشباب لكرة اليد خسارة أمام نظيره الألماني بنتيجة 29-25، في المواجهة الثانية ضمن منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للشباب المقامة حاليًا في بولندا خلال الفترة من 18 إلى 29 يونيو الجاري.

ورغم الهزيمة أمام المنتخب الألماني، إلا أن شباب الفراعنة حسموا تأهلهم رسميًا إلى دور الثمانية، بعدما استفادوا من فوزهم في الجولة الأولى من هذا الدور على سويسرا، إلى جانب تعادل ألمانيا مع إسبانيا، وهو ما منح المنتخب المصري بطاقة العبور للدور المقبل.

وكان المنتخب المصري قد قدم أداءً مميزًا منذ انطلاق البطولة، حيث تصدر مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، عقب تحقيق 3 انتصارات متتالية على حساب منتخبات السعودية، البحرين، ثم إسبانيا.

ويعتمد الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة المدير الفني مجدي أبو المجد، على قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الشابة، وهم:

يوسف وليد، يوسف ناجي، محمد مؤمن، عمر بركة، عمر عدلان، محمد عبد الغني، محمد صلاح، زياد حشاد، محمد وائل، فراس مروان، يوسف عبد الغني، محمد عماد (أوكا)، زياد عبد الرحيم، ياسين سالم، عمر هيمن، معاذ عزب، بلال إبراهيم مسعود، وأحمد تغيان.

بينما يترأس البعثة إداريًا نبيل خشبة، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد.

وتتواصل استعدادات منتخب مصر لملاقاة خصمه في الدور المقبل من البطولة، حيث يأمل الجهاز الفني واللاعبون في مواصلة العروض القوية لتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية على الصعيد الدولي.