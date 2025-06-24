قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط مسيّرة في مدينة رشت بإيران
تحرك رسمي من الفيفا ضد الأهلي بعد وداع مونديال الأندية .. ماذا حدث؟
ذكرى الهجرة النبوية.. 4 معجزات حدثت في رحلة الرسول من مكة إلى المدينة
حكم استفتاء شات جي بي تي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي .. أمين الفتوى يجيب
روسيا : معاهدة منع الانتشار النووي مهددة
خبير عسكري: إيران أصابت أهدافا إستراتيجية في إسرائيل وأرهقت سلاحها الجوي
4 صفقات سوبر .. تحرك قوي في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية
الرئيس الإيراني: لا يمكن لأمريكا وإسرائيل فرض تطلعات غير مشروعة بالقوة
بالاسم ورقم الجلوس .. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية
قانون الإيجار القديم 2025 .. شوف هتدفع كام في الشهر
إنشاء غابة تفوق مساحة أمريكا الشمالية لخفض انبعاثات الكربون
دعاء استقبال شهر المحرم.. كلمات تجلب لك التوفيق وتفتح الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

4 صفقات سوبر .. تحرك قوي في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

بدأت إدارة النادي الأهلي في التحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد المشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت بخروجه من دور المجموعات.

 

وكشف الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اقترب من إنهاء التعاقد مع الثنائي محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، لدعم خطي الدفاع والأطراف، بينما لا تزال المفاوضات جارية لضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف هشام أن إدارة التعاقدات تدرس أيضاً عدة خيارات لتعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تراجع مستوى محمد هاني، حيث دخل كل من أحمد عيد لاعب المصري وأحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا ضمن حسابات النادي كبدائل محتملة لدعم هذا المركز.

 

وكان الأهلي قد ودع منافسات كأس العالم للأندية بعد جمع نقطتين فقط من تعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما تعرض للخسارة أمام بالميراس البرازيلي، ليتأهل بالميراس وإنتر ميامي عن المجموعة الأولى إلى الدور التالي.

الاستعداد للعودة ومرحلة التحضير للموسم الجديد

يبحث الأهلي حالياً العروض المقدمة لإقامة معسكر خارجي استعداداً لانطلاق الموسم المقبل، وذلك بعد عودة بعثة الفريق من الولايات المتحدة، مساء الغد، عقب انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

الأهلي صفقات الأهلي إدارة النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 83.14%

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

الحرب الإيرانية الإسرائيلية

إسماعيل تركي: إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها النووية.. وإيران خرجت بمكاسب استراتيجية

السكر

الكسان: تطوير صناعة السكر ضرورة استراتيجية لاستدامة الاقتصاد الوطني

حزب مستقبل وطن

مستقبل وطن يستقبل وفداً من السفارة الصينية لتعزيز الدبلوماسية الحزبية

بالصور

الشوكولاتة الداكنة مسموح بها في الريجيم .. إليك فوائدها المدهشة

فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة
فوائد مذهلة لتناول الشوكولاتة الداكنة

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تتعامل مع لدغات الناموس وتتفادى مضاعفاتها؟

ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟
ما الذي يحدث عند لدغة البعوض؟

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. القلب المحرّك لوقف إطلاق النار وضامن الأمن الإقليمي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

المزيد