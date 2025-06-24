4 صفقات سوبر .. تحرك قوي في الأهلي بعد الخروج من مونديال الأندية

بدأت إدارة النادي الأهلي في التحرك بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الفريق بعد المشاركة الأخيرة في بطولة كأس العالم للأندية التي انتهت بخروجه من دور المجموعات.

وكشف الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية، أن الأهلي اقترب من إنهاء التعاقد مع الثنائي محمد شكري، ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، لدعم خطي الدفاع والأطراف، بينما لا تزال المفاوضات جارية لضم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، دون التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

وأضاف هشام أن إدارة التعاقدات تدرس أيضاً عدة خيارات لتعزيز مركز الظهير الأيمن في ظل تراجع مستوى محمد هاني، حيث دخل كل من أحمد عيد لاعب المصري وأحمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا ضمن حسابات النادي كبدائل محتملة لدعم هذا المركز.

وكان الأهلي قد ودع منافسات كأس العالم للأندية بعد جمع نقطتين فقط من تعادلين أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما تعرض للخسارة أمام بالميراس البرازيلي، ليتأهل بالميراس وإنتر ميامي عن المجموعة الأولى إلى الدور التالي.

الاستعداد للعودة ومرحلة التحضير للموسم الجديد

يبحث الأهلي حالياً العروض المقدمة لإقامة معسكر خارجي استعداداً لانطلاق الموسم المقبل، وذلك بعد عودة بعثة الفريق من الولايات المتحدة، مساء الغد، عقب انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.