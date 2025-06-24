تأهل إنتر ميامي وبالميراس لثمن نهائي مونديال الأندية بعد تعادل قاتل

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق إحداث مواجهة إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقام حاليًا في الولايات المتحدة.

تقدم تاديو أليندي لإنتر ميامي في الدقيقة 16، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك، قبل أن يُضيف النجم لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 65، مستغلًا تمريرة بينية رائعة.

ورغم التأخر بهدفين، عاد بالميراس إلى أجواء المباراة بهدف أول في الدقيقة 80 عن طريق باولينيو، ثم خطف ماوريسيو التعادل القاتل في الدقيقة 87، ليُنهي اللقاء بنتيجة 2-2، ويحرم الأهلي من فرصة الصعود.

بذلك التعادل، رفع الفريقان رصيدهما إلى 5 نقاط، ليتأهل بالميراس في الصدارة بفارق الأهداف، يليه إنتر ميامي في المركز الثاني، فيما غادر كل من الأهلي المصري وبورتو البرتغالي البطولة رسميًا، رغم الأداء القوي في الجولة الأخيرة.

وكان ميسي قد أنعش آمال فريقه في التأهل بعد تسجيله هدفًا رائعًا في الفوز على بورتو، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، ليتساوى مع كريم بنزيما وجاريث بيل في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو صاحب السبعة أهداف.