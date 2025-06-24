قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل: رشقة صاروخية رابعة أطلقتها إيران تجاه تل أبيب
بقرار حكومي.. مفاجأة للعاملين بالقطاع الخاص خلال أيام
ضربة بطائرة مسيّرة على رادارات قاعدة جوية في جنوب العراق
إعلام إسرائيلي: تقديرات أولية عن مقتل 6 أشخاص بصاروخ إيراني في بئر السبع
وداع مُرّ من دور المجموعات.. الأهلي يدفع فاتورة الفرص الضائعة
انفجارات بالقدس وتل أبيب وصاروخ إيراني يسقط في النقب وسط تصعيد خطير بين إيران وإسرائيل
تأهل إنتر ميامي وبالميراس لثمن نهائي مونديال الأندية بعد تعادل قاتل
نهاية الحكاية.. الأهلي يودع مونديال الأندية بتعادل مثير أمام بورتو
مفاجأة في كرتونة البيض.. تراجع أسعار الفراخ البيضاء والساسو تنخفض 6 جنيهات
هل صلاة الفجر سُنة أم فرض؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
للمسافرين على الطرق الصحراوية.. اتصل تصلك سيارة الإغاثة المرورية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تأهل إنتر ميامي وبالميراس لثمن نهائي مونديال الأندية بعد تعادل قاتل

انتر ميامي وبالميراس
انتر ميامي وبالميراس
محمد سمير

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق إحداث مواجهة إنتر ميامي وبالميراس البرازيلي  في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم للأندية 2025، المقام حاليًا في الولايات المتحدة.

تقدم تاديو أليندي لإنتر ميامي في الدقيقة 16، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية في الشباك، قبل أن يُضيف النجم لويس سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 65، مستغلًا تمريرة بينية رائعة.

ورغم التأخر بهدفين، عاد بالميراس إلى أجواء المباراة بهدف أول في الدقيقة 80 عن طريق باولينيو، ثم خطف ماوريسيو التعادل القاتل في الدقيقة 87، ليُنهي اللقاء بنتيجة 2-2، ويحرم الأهلي من فرصة الصعود.

بذلك التعادل، رفع الفريقان رصيدهما إلى 5 نقاط، ليتأهل بالميراس في الصدارة بفارق الأهداف، يليه إنتر ميامي في المركز الثاني، فيما غادر كل من الأهلي المصري وبورتو البرتغالي البطولة رسميًا، رغم الأداء القوي في الجولة الأخيرة.

وكان ميسي قد أنعش آمال فريقه في التأهل بعد تسجيله هدفًا رائعًا في الفوز على بورتو، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية، ليتساوى مع كريم بنزيما وجاريث بيل في المركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو صاحب السبعة أهداف.

انتر ميامي بالميراس انتر ميامي وبالميراس كأس العالم للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.

«جوج وماجوج» وعلاقتهما بحرب إيران.. هل اقتربت الساعة؟ الأزهر يكشف أسرار «النبوءات»

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها المتجهة إلى عواصم الدول الخليجية الشقيقة

طائرة درون

أول تعليق رسمي من جامعة القاهرة بشأن سقوط طائرة درون أمام كلية التجارة

ليندا

حبس الراقصة ليندا 4 أيام في تهمة التحريض على الفسق والفجور

الخارجية القطرية

اختراق الأجواء.. أول تعليق من قطر على استهداف إيران قاعدة العديد الأمريكية

الحرب بين إيران وإسرائيل

أبرزها نبوءة "جوج وماجوج".. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم

مصر وقطر

ردا على ضربة إيران في قطر.. 5 رسائل مصرية هامة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يقرر تعيين رئيس جديد للإدارة المركزية للامتحانات وآخر لشئون الوافدين

الصلاة

أمين الفتوى يوضح الفرق بين الشرط والركن فى الصلاة

الحرب بين إيران وإسرائيل

أبرزها نبوءة "جوج وماجوج".. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان

بالصور

أغرب عصير لعلاج التهاب المعدة وترطيب الجسم فى الحر .. اكتشفه

التهاب المعدة
التهاب المعدة
التهاب المعدة

تنبيه للنساء والبنات.. اعرفي أسباب انخفاض الدورة الشهرية وطرق علاجها

اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية
اضطرابات الدورة الشهرية

خضار الصيف .. 10 فوائد تحصل عليها عند تناول البامية

فوائد البامية
فوائد البامية
فوائد البامية

لن تتوقع علاقة المانجا بمرض السكر

المانجو
المانجو
المانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: هل اتفقت أمريكا مع إيران على نتنياهو بعد أن أصبح عبئًا عليها !؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. الملاذ الآمن في زمن التحديات الجيوسياسية

المزيد