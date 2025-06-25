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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مونديال الأندية| بنفيكا يهزم بايرن ميونخ ويتأهلان سويًا.. وبوكا جونيوز يودّع البطولة

مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا
مباراة بايرن ميونخ وبنفيكا
محمد السعيد

فاز فريق بنفيكا البرتغالي على بايرن ميونخ الألماني بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

جاء هدف بنفيكا والمباراة الوحيد في الدقيقة 13 من زمن المباراة، بتوقيع اللاعب أندرياس شيلديروب.

بهذه النتيجة يصعد بنفيكا للدور ثمن النهائي، كمتصدر للمجموعة الثالثة، بينما تراجع بايرن ميونخ - الذي ضمن الصعود للدور المقبل عقب فوزه على بوكا جونيورز 2-1 في الجولة الماضية- إلى المركز الثاني.

وفي نفس المجموعة، تعادل بوكا جونيورز الأرجنتيني وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بهدف لمثله.

بوكا جونيورز كان بحاجة إلى الفوز في مباراة اليوم مع هزيمة بنفيكا أمام بايرن ميونخ في محاولة للتأهل بفارق الأهداف، بينما دخل أوكلاند سيتي اللقاء بحثًا عن نتيجة شرفية بعد تبخر حظوظه عقب الهزيمة في أول جولتين.

ويصعد مُتصدّر ووصيف كل مجموعة إلى الدور ثمن النهائي، بينما يودع الثالث والرابع في جدول الترتيب.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- بنفيكا - 7 نقاط

2- بايرن ميونخ - 6 

3- بوكا جونيورز - 2

4- أوكلاند سيتي - 1

بايرن ميونخ كأس العالم للأندية بنفيكا شيلديروب بوكا جونيورز وكلاند سيتي

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