خالد الغندور: أتمنى أن أري الزمالك في كأس العالم للأندية

وجّه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لنادي الزمالك، بشأن بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "أتمنى أن أرى الزمالك في كأس العالم للأندية ويمثل القارة السمراء، كما يفعل النادي الأهلي وده شرف أتمناه كزملكاوي بغض النظر عن النتائج".

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اجتماعاً مهماً عصر الأربعاء في مقر النادي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة.

وسيشهد الاجتماع مناقشة ملفات الفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين، بجانب ملف الألعاب الجماعية في النادي، وبعض الأمور الإدارية المختلفة.

ومن المقرّر أن يعلن مجلس الإدارة عن أبرز القرارات التي سيتم اتخاذها في اجتماع اليوم فور انتهاء الاجتماع مباشرة.