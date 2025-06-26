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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شريف يفاضل بين عرضي الزمالك وبيراميدز بعد اقتراب الأهلي من ضم أسامة فيصل

محمد شريف
محمد شريف
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أن محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، يفاضل حاليًا بين عرضين رسميين من ناديي الزمالك وبيراميدز، تمهيدًا للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"خاص.. محمد شريف يفاضل بين عرضي الزمالك وبيراميدز للانضمام إلى أحدهما بعد اهتمام الأهلي بالتعاقد مع أسامه فيصل مهاجم البنك الأهلي وهو الأولوية لتدعيم خط الهجوم.

بيراميدز تواصل مع شريف منذ أسبوع ومتمسك بالتعاقد معه في الموسم الجديد، والزمالك أيضًا يتفاوض مع اللاعب بقوة ويسعى للحصول على توقيعه.

اللاعب سوف يصلي صلاة استخارة قبل الاختيار، على أن يحسم قراره خلال أسبوع على أقصى تقدير.


وكشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تصريحات محمد شريف مهاجم نادي الخليج والنادي الأهلي السابق بشأن وجهته المقبلة في الموسم الجديد، عبر موقع فيسبوك .    

وقال محمد شريف: "أفكر بشكل جيد جدًا قبل اتخاذ القرار، أمامي وقت طويل جدًا وحتى الآن لم أحسم مصيري، أفكر لنفسي ومصلحتي، هناك ثلاثة أندية من الدوري المصري تتفاوض معي لضمي".


جدير بالذكر أن محمد شريف، انتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2018 قادمًا من وادي دجلة، لكنه خرج معارًا إلى صفوف إنبي في موسم 2019-2020، قبل أن يعود في عام 2021، واستمر حتى عام 2023 الذي شهد انتقاله إلى نادي الخليج السعودي.


وكشف أحمد حسن عن آخر التطورات بشأن المفاوضات مع محمد شريف مهاجم الخليج والأهلي السابق لضمه لنادي الزمالك في الصيف الجاري.


وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صفقة محمد شريف اقتربت عن أي وقت مضى من الزمالك".


جدير بالذكر أن محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2018 قادمًا من وادي دجلة، لكنه خرج معارًا إلى صفوف إنبي في موسم 2019-2020، قبل أن يعود في عام 2021، واستمر حتى عام 2023 الذي شهد انتقاله إلى نادي الخليج السعودي.

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