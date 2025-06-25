محمد شريف: أفكر بشكل جيد لنفسي ومصلحتي قبل اتخاذ القرار

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات محمد شريف مهاجم نادي الخليج والنادي الأهلي السابق بشأن وجهته المقبلة في الموسم الجديد، عبر موقع فيسبوك .

وقال محمد شريف:" أفكر بشكل جيد جدًا قبل اتخاذ القرار، أمامي وقت طويل جدًا وحتى الآن لم أحسم مصيري، أفكر لنفسي ومصلحتي، هناك ثلاثة أندية من الدوري المصري تتفاوض معي لضمي".



جدير بالذكر أن محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2018 قادمًا من وادي دجلة، لكنه خرج معارًا إلى صفوف إنبي في موسم 2019-2020، قبل أن يعود في عام 2021، واستمر حتى عام 2023 الذي شهد انتقاله إلى نادي الخليج السعودي.



كشف أحمد حسن عن آخر التطورات بشأن المفاوضات مع محمد شريف مهاجم الخليج والأهلي السابق لضمه لنادي الزمالك في الصيف الجاري.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"صفقة محمد شريف اقتربت عن أي وقت مضى من الزمالك".



جدير بالذكر أن محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2018 قادمًا من وادي دجلة، لكنه خرج معارًا إلى صفوف إنبي في موسم 2019-2020، قبل أن يعود في عام 2021، واستمر حتى عام 2023 الذي شهد انتقاله إلى نادي الخليج السعودي.



