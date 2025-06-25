صلاح سليمان: اتخدعت في مدرب الأهلي .. ومحمد شريف سيضيف للزمالك

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن الأبيض يحتاج في الوقت الحالي إلى تدعيم في صفوف الفريق لما لا يقل عن 6 صفقات.

وقال سليمان في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: الاهم في الوقت الحالي للزمالك ابرام صفقات قوية في أضيق الحدود، قادرة على صنع الفارق مع نادي الزمالك.

وأضاف: عمرو ناصر لاعب فاركو ليس على قدر طموحات الزمالك، ومحمد شريف صفقة ستضيف للزمالك حال إتمامها وأتمنى انضمامه للزمالك فهو يمتلك خبرات كبيرة ومهاجم قوي وتعرض للظلم في الفترة الأخيرة.

وتابع: الغموض حول صفقات الزمالك الجديدة شئ رائع يحسب لمسؤولي الابيض، ولكن يجعل جماهير الأبيض يشعرون بالقلق ولكن أتوقع خلال 4 أيام سيتم الإعلان عن صفقات جديدة.

وعن مشاركة الأهلي في كأس العال للأندية، قال صلاح سليمان: الأهلي قدم مردودا جيدا في كأس الاعالم للأندية وانا اتخدعت في مدرب الأهلي الجديد وتوقعت أنه مدرب ليس على قدر طموحات الاهلي ولكنني اكتشفت انه مدرب ذكي للغاية لا سيما في مباراة بورتو الأخيرة.

وواصل: محمد علي بن رمضان ووسام ابو علي اكثر ما ابهرني في لاعبي الاهلي في كأس العالم للاندية، وزيزو لم يضيف للاهلي في كأس العالم للاندية، فهو لم يقدم اللمسات الفنية المعتادة منه