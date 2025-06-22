شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة محمد شريف

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي، عن آخر تطورات موقف النادي الأهلي من عودة مهاجم الفريق السابق محمد شريف مرة أخرى، وذلك بعد انتهاء عقده مع نادي الخليج السعودي بنهاية منافسات الموسم الماضي

وقال شوبير: "حتى الآن لم يتلقى محمد شريف رد من النادي الأهلي بشأن عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وواصل شوبير: "في حال عدم تلقي محمد شريف أي رد من مسؤولى النادي الأهلي للعودة إلى الفريق مرة أخرى، وقتها يحق له الانتقال إلى نادي آخر، دون أن يتعرض لغضب من قبل جماهير الأهلي".

الجدير بالذكر أن محمد شريف انتقل إلى صفوف الأهلي في عام 2018 قادما من وادى دجلة، لكنه خرج معارًا إلى صفوف إنبي في موسم 2019-2020 قبل أن يعود في عام 2021 واستمر حتى عام 2023 الذي شهد انتقاله إلى نادي الخليج السعودي.