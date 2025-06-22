شوبير: مش فاهم ليه في أهلاوية زعلانين من رامي ربيعه؟!

علق الإعلامي أحمد شوبير على غضب مشجعي النادي الأهلي من اللاعب رامي ربيعة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم:''مش فاهم ليه في أهلاوية زعلانين من رامي ربيعه؟! ده راح للعين الإماراتي مش لنادي منافس ليك''.

وكان قد أكد أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، أن الفارس الأحمر يواجه مشكلات واضحة في الخط الخلفي خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن بعض الصفقات الجديدة لم تصل بعد إلى الجاهزية البدنية الكاملة، وهو ما أثر على أداء الفريق، خاصة في مواجهة الفرق القوية بدنيًا.

وقال عرابي، خلال برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي عبر قناة صدى البلد، إن مباراة الأهلي أمام بالميراس البرازيلي كشفت عن فارق بدني واضح بين الفريقين، مشيرًا إلى أن الفريق البرازيلي يتمتع بقوة كبيرة في الالتحامات والضغط، ما تسبب في معاناة الأهلي دفاعيًا.



وأوضح أن اللاعب كوكا لا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وهو ما ظهر بشكل جلي خلال المباريات، في ظل غياب رامي ربيعة الذي يُعد أحد الركائز الدفاعية الأساسية، مما أثر على توازن الفريق في الخط الخلفي.

واختتم عرابي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدارك هذه الأخطاء سريعًا قبل المواجهة المقبلة، مشددًا على أهمية إعادة تنظيم الخط الدفاعي ومنح اللاعبين الجدد فرصة أكبر للانسجام والتأهيل البدني.