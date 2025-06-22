إعلامي يكشف مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

كشف الإعلامي أمير هشام عن صفقة جديدة بالنادي الأهلي عبر بلس 90.

وقال أمير هشام: "محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي يعمل على سد الثغرات داخل الفريق وياسين مرعي يقترب من الأهلي بنسبة 95%".

وكان قد كشف مصطفى الليثي، لاعب الزمالك السابق ومدير أكاديمية البراعم بنادي مانشستر سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، كواليس مفاجئة بشأن معسكر الأهلي خلال كأس العالم للأندية 2025.

وقال مصطفى الليثي، في تصريحات عبر قناة “الشمس”: "الشغل الإداري للأهلي كان سيئا جدًا.. أولًا الموضوع كان فاكك جدًا".

وأضاف: "فترة منتخب مصر في روسيا (واللي حصل) معسكر الأهلي أسوأ، زمايلي هنا في أمريكا مدربين متصورين مع لاعبي الأهلي في الشاطئ وده تقريبًا كان تاني يوم في المعسكر".

وأكمل: "من بداية المعسكر المواضيع كانت سايبة جدًا، والأمور فاكة بشكل ملحوظ، وده كان له الأثر السلب على الفريق كله".

وتابع: “مفيش انضباط، لما الأهلي لم نفسه وركز كان في الآخر، لكن متجيش في مباراة مهمة وتعمل كدة وكان الموضوع ملاهي”.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى بافتتاح كأس العالم للأندية أمام إنتر ميامي سلبيًا، ثم خسر من بالميراس بهدفين دون رد.