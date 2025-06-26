الاهلي يتمسك بـ وسام أبو علي وحسين الشحات ويضع شروطا صعبة لبيعهم

كشف الإعلامي ابراهيم عبد الجواد عن شروط الاهلي لبيع نجمي الفريق وسام ابو علي و حسين الشحات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبدالجواد: الأهلي متمسك بوجود وسام أبو علي في الفريق.. والحد الأدني للتفكير في بيعه يبدأ بمبلغ ١٠ مليون دولار.

و تابع:ريبيرو متمسك بوجود حسين الشحات في الأهلي.. إلا في حالة وجود عرض جيد.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح أمس الأربعاء، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتهاء مشوار الفريق في مونديال الأندية.

وكان الفريق قد غادر مطار جون كينيدي في نيويورك مساء أول أمس، بعد خوض ثلاث مباريات في البطولة التي استضافتها أمريكا لأول مرة بالنظام الجديد.