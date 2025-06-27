رضا عبد العال: الأهلي ضيع فرص تكسبه كأس العالم للأندية

كشف رضا عبدالعال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، عن سبب وداع النادي الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، من دور المجموعات.

وقال رضا عبدالعال في تصريح تليفزيوني عبر شاشة “تن”: "الأهلي مدعمش خطوط الدفاع، والنواقص الظاهرة جدًا، انت فاكر نفسك رايح تلاعب فاركو، الفرق دي عندها أساسيات حتى لو ضعيفة".

وأضاف: "كأس العالم ده مستوى تاني خالص، أقل حاجة هتلاعب فرقة زي إنتر ميامي فيها ميسي بس وفي لعيبة كويسة، وكمان فريق بالميراس قوي وفيه سرعات كبيرة والكرة البرازيلية القوية فرضت نفسها".

وتابع رضا عبدالعال: “ريبيرو جه من الدار للنار، ودي غلطة الإدارة عشان كان مفروض يلعب الـ6 مباريات المتبقية في الدوري بدل من الاستعانة بعماد النحاس”.

وأكمل: “الأهلي ضيع فرص تكسبه كأس العالم للأندية، أنا عمري مشوفت الأهلي بيضيع كل الفرص دي، ودي نفسيات بسبب فرض إن الصفقات الجديدة لازم تلعب”.