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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصايا هاني الناظر.. روشتة طبية للمصيفين

هاني الناظر
هاني الناظر
ريهام قدري

أوصى الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية، قبل وفاته، بروشتة عند الذهاب إلى المصيف، وهي عبارة مجموعة من النصائح الطبية المهمة التي يقدمها لحماية الجلد والصحة العامة خلال فترة المصيف:

روشتة هاني الناظر في المصيف:

الابتعاد عن الشمس المباشرة من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، لتجنب ضربات الشمس وحروق الجلد.
استعمال كريم واقي الشمس (Sunscreen) بعامل حماية لا يقل عن SPF 50، وتجديده كل ساعتين عند التعرض المباشر للمياه أو الشمس.
ارتداء ملابس قطنية وفاتحة اللون، ويفضل أن تكون فضفاضة لتقليل التعرق وتجنب التهابات الجلد.
الاستحمام مباشرة بعد النزول من البحر أو حمام السباحة للتخلص من الأملاح أو الكلور.
ترطيب الجلد يوميًا باستخدام كريمات مرطبة بعد التعرض للشمس والمياه.
الإكثار من شرب المياه والسوائل الطبيعية لتجنب الجفاف.
عدم المشي حافيًا على الرمال الساخنة لتفادي التهابات القدم والفطريات.
وضع بودرة مضادة للفطريات بين أصابع القدمين بعد الخروج من البحر أو حمام السباحة.
استخدام النظارات الشمسية والقبعات لحماية العينين والوجه.
الاهتمام بالتغذية السليمة والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، خاصة الغنية بفيتامين C وA.

إذا تعرضت لأي حروق شمس، يُفضل استخدام كريم يحتوي على بانثينول، والابتعاد تمامًا عن معجون الأسنان أو الزبادي أو أي وصفات غير طبية.

هاني الناظر روشتة الدكتور هاني الناظر روشتة هاني الناظر في المصيف

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وصايا هاني الناظر.. روشتة طبية للمصيفين

هاني الناظر
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