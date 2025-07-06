أسعار تذاكر حفل آمال ماهر ووليد توفيق في الساحل الشمالي

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر، والفنان وليد توفيق، المرتقب يوم 12 يوليو، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور.

وجاءت أسعار تذاكر حفل آمال ماهر ووليد توفيق، بين الفئات السعرية التالية: (3000 جنيه، 6000 جنيه، 7000 جنيه، 8000 جنيه).

وتحيي آمال ماهر، ووليد توفيق، حفل غنائي، في الساحل الشمالي يوم 12 يوليو الجاري، ضمن فعاليات مهرجان ليالي مراسي.

ألبوم آمال ماهر

من جهة أخرى، انتهت آمال ماهر من تسجيل أغنية جديد بعنوان “مضمونة” والتى تعد ضمن ألبومها الجديد الذى يحمل اسم “حاجه غير”.

وتتعاون آمال ماهر فى أغنيتها الجديدة التى انتهت من تسجيلها مع الشاعر أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف.

تعليق آمال ماهر على لقب صوت مصر

من ناحية أخرى علقت الفنانة آمال ماهر لأول مرة على أزمة صوت مصر، في تصريحات صحفية على هامش حفلها في دبي.

وقالت آمال ماهر ردا على سؤال أحد الصحفيين حول أزمة صوت مصر: "كل من هو يمثل مصر فهو صوت مصر".

وقد حرصت نيكول سابا على التواجد في كواليس حفل آمال ماهر بأوبرا دبي بالإمارات العربية المتحدة قبل دقائق من صعود آمال ماهر لخشبة المسرح لتحيي الحفل الجماهيري الضخم بعد أن نفدت تذاكره تماما قبل أيام من الحفل.

أعمال آمال ماهر

الفنانة آمال ماهر أطلقت ألبومها الأخير في يونيو 2023، بعنوان “أنا كويسة”، وقد لقى نجاحا مبهرا متصدراً مواقع الاستماع بملايين المشاهدات.

وتعتبر هذه الحفلة الثالثة بعد إطلاق الألبوم، ومن المتوقع أن تغني النجمة الكبيرة بعض أعمال هذا الألبوم مباشرة في الحفل.

عودة آمال ماهر

وعادت آمال ماهر، للجمهور بحفل غنائي ساهر لها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 3 مايو 2024، وحقق نجاحا كبيرا استمرت فيه بالغناء لفترة وصلت لما يقرب من 4 ساعات على المسرح.

وحضر حفل آمال ماهر، الذي أقيم في جدة يوم 3 مايو الماضي، الفنانة عبير نعمة والفنانة مي كساب، في الصفوف الأولى، وظهرا متفاعلتين في فقرات الحفل كاملة، لاسيما مع أغنية ألف ليلة وليلة لـ أم كلثوم، التي تألقت آمال بها.

وتفاعلت كل من عبير نعمة ومي كساب، مع أغنية ألف ليلة وليلة التي تألقت بها آمال ماهر، بالتصفيق الحار، وكذلك باقي جمهور الحفل.

وارتدت آمال ماهر، خلال الحفل فستانا أحمر طويل، أبرز أناقتها، وحرصت على توجيه الشكر لجمهورها السعودي في بداية الحفل.

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا عالحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا».