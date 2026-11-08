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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخليدًا لذكراهما.. إطلاق اسمي طبيبتين راحلتين على موقعين بمستشفي النصر ببورسعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي أسرتي اثنتين من كوادر الهيئة الراحلتين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد
رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي أسرتي اثنتين من كوادر الهيئة الراحلتين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد
محمد الغزاوى

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أسرتي الدكتورة رانيا محمود سليم، المسؤولة بإدارة التدريب والتطوير، والدكتورة مروة محمود أيوب، المسؤولة بالسلامة والصحة المهنية، وهما من كوادر الهيئة اللتين عملتا بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «يوم للمواطن»، وفي إطار حرص الهيئة على ترسيخ قيم الوفاء والتقدير لأبنائها وتعزيز التواصل المباشر مع العاملين بمختلف مواقع العمل.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي أسرتي اثنتين من كوادر الهيئة الراحلتين بمستشفى النصر التخصصي للأطفال ببورسعيد

وحرص الدكتور أحمد السبكي خلال اللقاء على تقديم واجب العزاء لأسرتي الراحلتين، والاستماع إليهما، مستحضرًا ما قدمتاه من جهود وعطاء خلال فترة عملهما بالهيئة، ومؤكدًا اعتزاز الهيئة بأبنائها وتقديرها لكل من أسهم في مسيرتها وأدى رسالته بإخلاص وتفانٍ.

وفي لفتة تقديرية تعكس اعتزاز الهيئة بذكراهما وعطائهما، قرر الدكتور أحمد السبكي إطلاق اسم الدكتورة رانيا محمود سليم على قاعة التدريب بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، واسم الدكتورة مروة محمود أيوب على وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، تخليدًا لذكراهما وتقديرًا لما قدمتاه من جهود مخلصة، بما يضمن بقاء اسميهما حاضرين داخل المنشأة التي شهدت عطاءهما المهني، ويجسد قيم الوفاء والتقدير التي تحرص الهيئة على ترسيخها تجاه أبنائها.

في سياق متصل، عقد الدكتور أحمد السبكي لقاءً مع عدد من الأطباء وأعضاء الفرق الطبية والتمريضية والإدارية والعاملين بمنشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد، ضمن فعاليات مبادرة «يوم للمواطن»، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع فرق العمل، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعرف على رؤاهم بشأن تطوير بيئة العمل ومواصلة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين مختلف التخصصات والقطاعات داخل المنشآت الصحية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، بما يدعم كفاءة الأداء المؤسسي ويحقق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمنتفعين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى العاملين وتطلعاتهم والاستفادة من خبراتهم الميدانية في دعم مسيرة التطوير.

وأكد الدكتور أحمد السبكي تقديره لما يبذله الأطباء والفرق الطبية والتمريضية والإدارية وجميع العاملين من جهود في مختلف مواقع العمل، مشيرًا إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لنجاح منظومة الرعاية الصحية، وأن ما يقدمه العاملون من عطاء وتفانٍ يسهم بصورة مباشرة في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة.

وأكد رئيس الهيئة على أهمية استمرار التواصل مع العاملين وتقدير جهودهم، وتعزيز بيئة العمل القائمة على التعاون والتكامل وتبادل الخبرات، بما يدعم التطوير المستمر للأداء، ويعزز قدرة المنشآت الصحية على تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية اعتزازها بجميع أبنائها من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، وتقديرها لما يقدمونه من جهود مخلصة في أداء رسالتها، وحرصها على ترسيخ ثقافة التقدير والوفاء وتعزيز التواصل المباشر مع فرق العمل، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية.

بورسعيد الرعاية الصحية مشتشفي النصر محافظة بورسعيد

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