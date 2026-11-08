رئيس جامعة بنها يكرم الطالب محمد إسلام بعد تتويجه ببطولة الجمهورية في كمال الأجسام

كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطالب محمد إسلام عبد العظيم، بالفرقة الثانية بكلية علوم الرياضة، تقديرًا لإنجازاته الرياضية، بعد حصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، والمركز الأول في بطولة جامعة بنها، إلى جانب الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية تحت 19 عاما.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي، بما حققه الطالب من إنجازات رياضية، مؤكدا أن هذا التفوق لا يقتصر على الفوز بالبطولات وحصد الميداليات، بل يعكس قيم الإرادة والانضباط والصبر والعمل المتواصل، خاصة أن رياضة كمال الأجسام تتطلب التزامًا كبيرا بنمط حياة متوازن يجمع بين الإعداد البدني والذهني.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن نجاح الطالب في التوفيق بين دراسته الجامعية ومتطلبات التدريب المكثف يعكس ما يمتلكه شباب الجامعة من طموح وقدرة على تجاوز التحديات وتحقيق التميز في مختلف المجالات.

وأكد حرص جامعة بنها على أن يمتد دورها إلى بناء شخصية الطالب بصورة متكاملة، علميا وثقافيا وبدنيا، من خلال دعم المواهب الرياضية وتوفير البيئة المناسبة لتنمية قدراتهم وإبراز طاقاتهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات ورفع اسم الجامعة في المحافل المختلفة.