رباب بخيت مديرًا للإدارة القانونية بجامعة بنها

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، قرارا بندب الأستاذة رباب محمد بخيت، مدير إدارة الفتاوى والبحوث بالإدارة العامة للإدارة القانونية، للقيام بأعمال مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية بالجامعة.



من ناحية اخرى كرّم الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، الطالب محمد إسلام عبد العظيم، بالفرقة الثانية بكلية علوم الرياضة، تقديرًا لإنجازاته الرياضية، بعد حصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، والمركز الأول في بطولة جامعة بنها، إلى جانب الفوز بالميدالية البرونزية في البطولة الأفريقية تحت 19 عاما.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عليوة، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ إبراهيم عبد الله، مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بما حققه الطالب من إنجازات رياضية، مؤكدا أن هذا التفوق لا يقتصر على الفوز بالبطولات وحصد الميداليات، بل يعكس قيم الإرادة والانضباط والصبر والعمل المتواصل، خاصة أن رياضة كمال الأجسام تتطلب التزامًا كبيرا بنمط حياة متوازن يجمع بين الإعداد البدني والذهني.