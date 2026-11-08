إسرائيل تحذر: “لم ننتهِ من إيران بعد”

أكدت إسرائيل أنها "لم تنتهِ من إيران"، في ظل هدنة هشة بين البلدين على المحك، كما يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه إدارة ترامب المهزومة في انتخابات الكونجرس، خطواتها التالية بشأن إيران.

كاتس: المهمة لم تكتمل

وفي كلمة ألقاها وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في حفل تكريم للقوات الإسرائيلية اليوم الأحد ، قال: "فيما يتعلق بإيران، فإن المهمة لم تكتمل بعد".

وأضاف كاتس “تحاول إيران تجديد جهودها للحصول على أسلحة نووية، إلى جانب جهود خطيرة أخرى تضع دولة إسرائيل في خطر حقيقي.”

وتابع كاتس: "لن ننسحب من المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، وإذا اختارت منظمة حزب الله الانضمام إلى إيران في هجوم على إسرائيل، فسوف تتلقى ضربات قاسية للغاية".

وقد نفت طهران مراراً أنها تعمل على تطوير أسلحة نووية ، على الرغم من اتهامات الولايات المتحدة وإسرائيل.

نتنياهو وترامب يهددان بجولة أخيرة ضد إيران

وقد زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المنشآت النووية الإيرانية قد "تم تدميرها بالكامل" في يونيو بعد حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية، وقال مراراً إن "إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً".

ومع ذلك، فقد ألمح إلى أنه يفكر في شن هجوم آخر على منشأة نووية إيرانية، وسط تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن ضربات ضد أهداف جديدة في حال تجدد الحرب.

فيما هدد بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يكافح من أجل حياته السياسية، مراراً بشن ضربات جديدة ضد إيران في الأسابيع الأخيرة.

لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان يحظى بدعم ترامب، حليفه المقرب، الذي مُني بهزيمة كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي يوم الثلاثاء، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الحرب في إيران.

وبحسب ما ورد، ضغط نتنياهو من أجل شن غارة جوية على إيران عشية الانتخابات الإسرائيلية ، قبل أن تكتشف الولايات المتحدة الأمر وتوقفه.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها ستقدم مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات حول البرنامج النووي الإيراني.

يطلب برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية معلوماتٍ حول المنشآت النووية في طهران ومعداتها والعاملين فيها. كما يعرض البرنامج إمكانية نقل أي شخصٍ يُدلي بهذه المعلومات إلى مكانٍ آخر.

ومع ذلك، فإن واشنطن وطهران باتتا أيضاً أقرب إلى تحقيق اختراق في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب، حيث أبدت إيران استعدادها لمناقشة برنامجها النووي.

وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات لوكالة بلومبرج إن إيران تدرس مقترحات تتعلق ببرنامجها النووي قدمتها قطر، الوسيط الرئيسي، والتي كانت مستبعدة سابقاً.

المهمة التالية: جبل الفأس

وتزايدت التكهنات بأن واشنطن قد تستأنف شن ضربات واسعة النطاق على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي.

عشية الانتخابات، قال ترامب إنه "قد يحتاج إلى قصف جبل الفأس- بيك آكس، لكنه ليس في عجلة من أمره للقيام بذلك.

فيما أنشأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) فرقة عمل لتعزيز الجهود الرامية إلى منع إيران من استخدام الطرق البرية لنقل الأسلحة المتطورة والمواد الأخرى.

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان له، إن فرقة العمل "البوابة الحديدية" تهدف إلى منع حركة أنظمة الأسلحة المتقدمة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات وتدفقات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية لإيران وبحر قزوين.

وتواجه إيران بالفعل حصاراً بحرياً تقدر القيادة المركزية الأمريكية أنه منع طهران من تصدير ما قيمته أكثر من 25 مليار دولار من النفط الخام.