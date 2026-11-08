بعلامة النصر.. محمد صلاح يخطف الأنظار باحتفال مثير بعد فوز طرابزون سبور

حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق طرابزون سبور التركي، على الاحتفال بفوز فريقه على ألانيا سبور، من خلال نشر صورة عبر خاصية «ستوري» على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهر خلالها وهو يشير بعلامة النصر ويخرج لسانه، في لقطة لفتت انتباه متابعيه.

جاء احتفال محمد صلاح بعد مساهمته في فوز طرابزون سبور على مضيفه ألانيا سبور بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري التركي.

محمد صلاح يسجل هدفًا في فوز طرابزون سبور

وافتتح فاجنر بينا التسجيل لصالح طرابزون سبور في الدقيقة 17، بعدما استغل خطأ دفاعيًا من لاعبي ألانيا سبور، عقب تمريرة من زميله نوايو، ليضع الكرة في الشباك، بعد تأكيد صحة الهدف بالعودة إلى تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 34، نجح محمد صلاح في تعزيز تقدم فريقه، بعدما تلقى تمريرة من بول أونواتشو، وراوغ دفاع ألانيا سبور ببراعة، قبل أن يطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك معلنة الهدف الثاني.

وبهذا الانتصار، رفع طرابزون سبور رصيده إلى 25 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، بعدما حقق فوزه الثامن هذا الموسم، مواصلًا مطاردة فرق الصدارة وتعزيز حظوظه في المنافسة على لقب المسابقة.