برشلونة يسعى للتعاقد مع أصغر لاعب في الدوري الألماني

أكدت بعض التقارير الصحفية على رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع نيكو إيليتشيفيتش لاعب فريق إينتراخت فرانكفورت الألماني في الفترة المقبلة.

وأوضحت التقارير أن النادي الكتالوني مهتم بالحصول على خدمات اللاعب والذي يعتبر من المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية ونجح في إثبات نفسه بشكل كبير.

وأشارت التقارير إلى أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض من عدة أندية أوروبية كبيرة لكن ناديه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

وبات موهبة فرانكفورت أصغر لاعب في تاريخ الدوري الألماني مناصفة مع لاعب آخر بعد مشاركته ضد هامبورغ في الدوري الألماني.