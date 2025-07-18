باع عربيته | إعلامي شهير يكشف مفاجأة صادمة عن نجم الأهلي

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، في تصريحات حاسمة، أن رحلة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي قد وصلت إلى نهايتها، مؤكدًا أن مسألة انتقاله أصبحت مجرد "مسألة وقت" تنتظر فقط وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

علاقة وسام أبو علي بالنادي الأهلي

وأكد مهيب عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقة وسام أبو علي بالنادي الأهلي "انتهت فعليًا"، وأن ما يحدث حاليًا تطبيق لـ "سياسة النفس الطويل" بين إدارة النادي الأهلي واللاعب ونادي كولومبوس كرو الأمريكي الذي يسعى لضمه.

وأوضح مهيب عبد الهادي، أن النادي الأهلي صاحب الموقف الأقوى في المفاوضات، نظرًا لأن اللاعب متعاقد مع القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات، وقال: "الأغلب والأقرب هو النادي الأهلي، فهو من يملك اليد العليا قانونيًا، والطرف صاحب النفس الأطول هو من سيحصل على ما يريده في النهاية".

وكشف مهيب عن تفاصيل العرض المالي المقدم من النادي الأمريكي، والذي وصل إلى 7.5 مليون دولار، مع امتيازات إضافية بقيمة 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نسبة 15% من عائدات إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، وأشار إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا تتركز حول زيادة هذه الأرقام، حيث يسعى الأهلي لرفع قيمة الامتيازات إلى 2 مليون دولار، ورفع نسبة إعادة البيع إلى 20%.

وأضاف مهيب عبد الهادي، أن اللاعب نفسه بدأ في تصفية كافة متعلقاته في مصر، حيث قام ببيع سيارته الخاصة، وهو ما يؤكد رغبته الجادة في إتمام الانتقال، وألمح إلى أن وسام أبو علي قد يضطر لتقديم "بعض التنازلات" من مستحقاته المالية الشخصية، والتي قد تصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا، من أجل تسريع وتيرة إغلاق الصفقة وتلبية مطالب النادي الأهلي.

وتابع: "تم استبعاد اللاعب من معسكر الأهلي القادم في تونس وهذا دليل قاطع على أن العلاقة انتهت، والأمر يتوقف الآن على الرتوش الأخيرة لغلق هذا الملف الكبير، وسام ينتظر فقط ورقة التسريح الرسمية للانتقال، والنادي الأهلي يعمل على تحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة".