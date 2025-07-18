قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نادٍ إيطالي شهير.. تطورات جديدة في أزمة وسام أبو علي مع الأهلي
سوريا.. بيان رئاسي يتهم قوات خارجة عن القانون بارتكاب فظائع في السويداء
مفاجآت في التلاعب بعقود اللاعبين..ونقيب الرياضيين: مليارات ضاعت على الدولة
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم عبد السند يمامة بعد تصريحاته حول "الوفد" في القرآن
مفاجأة بشأن رحيل وسام أبو علي عن الأهلي لهذا النادي
روسيا والصين تحذّران من تفكك سوريا وتدعوان لاحترام سيادتها ووقف الهجمات الإسرائيلية
سوريا تتهم إسرائيل أمام مجلس الأمن بشن "حرب مفتوحة" ضدها
باع عربيته | إعلامي شهير يكشف مفاجأة صادمة عن نجم الأهلي
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد وفرص سقوط أمطار
أهلي جدة يغازل فينيسيوس جونيور بعرض ضخم.. والريال يتحرك لقطع الطريق
أشرف صبحي: الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة تكلفت 54 مليار جنيه
تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باع عربيته | إعلامي شهير يكشف مفاجأة صادمة عن نجم الأهلي

الأهلي
الأهلي
قسم التوك شو

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، في تصريحات حاسمة، أن رحلة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي قد وصلت إلى نهايتها، مؤكدًا أن مسألة انتقاله أصبحت مجرد "مسألة وقت" تنتظر فقط وضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

علاقة وسام أبو علي بالنادي الأهلي

وأكد مهيب عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن علاقة وسام أبو علي بالنادي الأهلي "انتهت فعليًا"، وأن ما يحدث حاليًا تطبيق لـ "سياسة النفس الطويل" بين إدارة النادي الأهلي واللاعب ونادي كولومبوس كرو الأمريكي الذي يسعى لضمه.

وأوضح مهيب عبد الهادي، أن النادي الأهلي صاحب الموقف الأقوى في المفاوضات، نظرًا لأن اللاعب متعاقد مع القلعة الحمراء لمدة أربع سنوات، وقال: "الأغلب والأقرب هو النادي الأهلي، فهو من يملك اليد العليا قانونيًا، والطرف صاحب النفس الأطول هو من سيحصل على ما يريده في النهاية".

وكشف مهيب عن تفاصيل العرض المالي المقدم من النادي الأمريكي، والذي وصل إلى 7.5 مليون دولار، مع امتيازات إضافية بقيمة 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى نسبة 15% من عائدات إعادة بيع اللاعب مستقبلًا، وأشار إلى أن المفاوضات الجارية حاليًا تتركز حول زيادة هذه الأرقام، حيث يسعى الأهلي لرفع قيمة الامتيازات إلى 2 مليون دولار، ورفع نسبة إعادة البيع إلى 20%.

وأضاف مهيب عبد الهادي، أن اللاعب نفسه بدأ في تصفية كافة متعلقاته في مصر، حيث قام ببيع سيارته الخاصة، وهو ما يؤكد رغبته الجادة في إتمام الانتقال، وألمح إلى أن وسام أبو علي قد يضطر لتقديم "بعض التنازلات" من مستحقاته المالية الشخصية، والتي قد تصل إلى 5 ملايين دولار سنويًا، من أجل تسريع وتيرة إغلاق الصفقة وتلبية مطالب النادي الأهلي.

وتابع: "تم استبعاد اللاعب من معسكر الأهلي القادم في تونس وهذا دليل قاطع على أن العلاقة انتهت، والأمر يتوقف الآن على الرتوش الأخيرة لغلق هذا الملف الكبير، وسام ينتظر فقط ورقة التسريح الرسمية للانتقال، والنادي الأهلي يعمل على تحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة".

الأهلي وسام أبو علي أزمة وسام أبو علي النادي الأهلي صفقات الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

شعار الزمالك

الإصابة بقيت أكيدة | دخول نجم الزمالك المستشفى لهذا السبب

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

مجلس الأمن

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: السلام بين إسرائيل وسوريا أحد نقاط رؤيتنا

ترامب

شاهد | علامات المرض المزمن تظهر على ترامب

كنيسة دير اللاتين

السعودية تندد بالعدوان الإسرائيلي على كنيسة دير اللاتين في غزة

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد