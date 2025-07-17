أهلي جدة يغازل فينيسيوس جونيور بعرض ضخم.. والريال يتحرك لقطع الطريق

دخل نادي أهلي جدة السعودي بقوة على خط المفاوضات من أجل ضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، في واحدة من أكثر صفقات الميركاتو إثارة هذا الصيف.

وبحسب ما أوردته تقارير صحفية متطابقة، أكد الصحفي الموثوق بن جاكوبز أن أهلي جدة قدم عرضًا فلكيًا لضم فينيسيوس، قد تصل قيمته الإجمالية إلى نحو 350 مليون يورو في حال تمت الموافقة عليه، في إطار مساعيه لتعزيز صفوفه بأسماء عالمية في الموسم المقبل.

ورغم ارتباط اسم فينيسيوس مؤخرًا بنادي الهلال السعودي، فإن تلك الأنباء قوبلت بنفي رسمي من ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي للهلال، الذي أكد عدم وجود أي تواصل مع اللاعب أو وكيله.

في المقابل، يتحرك ريال مدريد بسرعة لحسم مستقبل جناحه البرازيلي، حيث يسعى لتجديد عقده حتى صيف عام 2030، رغم أن عقده الحالي لا يزال ممتدًا حتى 2027، في إشارة واضحة إلى تمسك النادي الملكي بخدمات أحد أبرز نجومه.