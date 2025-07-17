بعد تحويله للتحقيق.. مصطفى يونس: التاريخ لن يمحى ورموز الأهلي مهمشون| خاص

أبدى مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي الأسبق، استعداده الكامل للمثول أمام التحقيق الذي أعلنه مجلس إدارة النادي، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير ومجلس الإدارة.

وفي تصريحات خاصة لموقع صدي البلد ، أكد يونس: “سأتوجه إلى التحقيق وسأمتثل لكل إجراء يُطلب مني.. أنا مش خايف من حاجة، والنادي له حق التحقيق وأنا مش هتهرب”.



وشدد نجم الأهلي الأسبق على أحقيته في إبداء الرأي وانتقاد مجلس الإدارة، قائلاً:

“أنا أول كابتن في تاريخ الأهلي يرفع كأس إفريقيا، وحققت 12 بطولة مع النادي، فهل من حقي أتكلم ولا لأ؟!”

وبسؤاله عن عدم وجود اسمه او اسم نجمي الأهلي السابقين مجدي عبد الغني وطاهر ابو زيد علي جدران ستاد الأهلي أسوة بأساطير القلعة الحمراء الذين تم وضع أسمائهم، قال ،:التاريخ لن يمحي واللي عملته محدش يقدر يمحيه، متابعا:" رموز الاهلي دلوقتي مهمشين".

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إحالة نجم الفريق السابق وعضو الجمعية العمومية، مصطفى يونس، إلى التحقيق، وذلك على خلفية ما صدر عنه من إساءات للنادي ومجلس إدارته بألفاظ يعاقب عليها القانون.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوضح فيه تفاصيل القرار. جاء في البيان أن مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الذي عُقد اليوم، استعرض مذكرة مقدمة من الشئون القانونية بالنادي.

المذكرة تناولت مجموعة من الفيديوهات ظهر فيها مصطفى يونس على بعض المنصات الإعلامية، وتضمنت "إساءات للنادي ومجلس إدارته.