حرمان عضو مجلس إدارة الزمالك من دخول الملاعب 3 أشهر وتغريمه 50 ألف جنيه

تلقى النادي اليوم خطابًا من اتحاد الكرة، جاء فيه أن لجنة الانضباط والقيم والأخلاق قررت في جلستها المنعقدة يوم الإثنين الماضي تغريم هاني شكري، عضو مجلس إدارة الزمالك، خمسين ألف جنيه وحرمانه من دخول الملاعب لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك في ضوء الشكوى التي تقدم بها النادي ضد تجاوزات هاني شكري بحق الأهلي وجماهيره بأحد مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً، عن تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو.